Собака не смогла попасть в Нидерланды через госграницу в Псковской области
Собака не смогла попасть в Нидерланды через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время ветеринарного контроля у питомца, перевозимого из Ленинградской области в Нидерланды, выявили нарушения требований Евросоюза. На перевозимого животного отсутствовало исследование на определение титра антител к вирусу бешенства.
Вывоз собаки с таможенной территории ЕАЭС запретили, уточнили в пресс-службе.
Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования в России до 2040 года
Финальный участок дороги Гверстонь – Крупп – Кулье начали ремонтировать в Печорском округе
Взаимодействие с организациями обсудили на пленарном заседании Общественной палаты в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»