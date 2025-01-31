Собака не смогла попасть в Нидерланды через госграницу в Псковской области

17:56, 31 января 2025, ПАИ

Собака не смогла попасть в Нидерланды через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время ветеринарного контроля у питомца, перевозимого из Ленинградской области в Нидерланды, выявили нарушения требований Евросоюза. На перевозимого животного отсутствовало исследование на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз собаки с таможенной территории ЕАЭС запретили, уточнили в пресс-службе.