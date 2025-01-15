Два случая нарушения при вывозе домашних питомцев из Псковской области выявили в новогодние праздники
Два случая нарушения при вывозе домашних питомцев из Псковской области через госграницу выявили в новогодние праздники, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
При проведении ветеринарного контроля выявили нарушение требований Европейского союза при вывозе собаки с территории России в Молдавию, а также документарное нарушение при вывозе собаки в Финляндию.
На собаку, которую везли в Молдову, отсутствовали лабораторные анализы на определение титра антител к вирусу бешенства. А на собаку, которая следовала в Финляндию, не было ветеринарного свидетельства формы № 1.
Дальнейшее перемещение домашних питомцев запретили, выдали акты о возврате животных, уточнили в пресс-службе.
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Два случая нарушения при вывозе домашних питомцев из Псковской области выявили в новогодние праздники