Лабрадор не смог попасть в Эстонию через госграницу в Псковской области
Лабрадор не смог попасть в Эстонию через международный автомобильный пункт пропуска «Шумилкино» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В процессе документального контроля инспектор ведомства выяснил, что на путешествующего питомца не было ветеринарного свидетельства формы № 1.
Вывоз лабрадора с таможенной территории ЕАЭС запретили и составили акт о возврате животного, уточнили в пресс-службе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 февраля 2025
Начало работ по ремонту канализации в деревне Соловьи проконтролировала Наталья Фёдорова