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Общество

Лабрадор не смог попасть в Эстонию через госграницу в Псковской области

Лабрадор не смог попасть в Эстонию через международный автомобильный пункт пропуска «Шумилкино» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В процессе документального контроля инспектор ведомства выяснил, что на путешествующего питомца не было ветеринарного свидетельства формы № 1.

Вывоз лабрадора с таможенной территории ЕАЭС запретили и составили акт о возврате животного, уточнили в пресс-службе.

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