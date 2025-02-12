Лабрадор не смог попасть в Эстонию через госграницу в Псковской области

16:14, 12 февраля 2025, ПАИ

Лабрадор не смог попасть в Эстонию через международный автомобильный пункт пропуска «Шумилкино» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В процессе документального контроля инспектор ведомства выяснил, что на путешествующего питомца не было ветеринарного свидетельства формы № 1.

Вывоз лабрадора с таможенной территории ЕАЭС запретили и составили акт о возврате животного, уточнили в пресс-службе.