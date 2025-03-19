О благоустройстве округа № 12 в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- на сегодняшний день в 12-м округе Пскова насчитывается порядка 11,5 тысячи жителей;
- главной проблемой 12-го округа остаётся проектирование и реконструкция улиц Алёхина и Технической. Контракт на проектирование был заключён, но возникли сложности с подрядчиком, в результате чего он был расторгнут. «Мы потеряли фактически четыре года впустую». Теперь администрация города запускает новый конкурс для определения подрядчика. Ожидается, что проект реконструкции улиц будет готов до конца года;
- на этот год заключён контракт на окончание ремонта улицы Леона Поземского;
- за 18 лет, которые Григорий Стороненков является депутатом Псковской городской Думы, все дворовые территории в округе отремонтированы, некоторые уже сделаны по второму разу;
- проблемы с горячим водоснабжением в многоэтажках на улице Ижорского Батальона из-за осадка, который откладывается в трубах, удалось решить без применения кислоты и запаивания на время труб. «Спасибо управляющим компаниям и тепловым сетям: они стали проводить профилактическую работу чаще». Сейчас в округе нет домов, которые бы стояли без горячей воды;
- «Мы в ожидании запуска станции водоподготовки, чтобы уже спокойно эксплуатировать внутридомовые сети, чтобы котельные могли работать в плановом режиме»;
- библиотека микрорайона Овсище продолжит работать в помещениях школы № 3. Переедет она в новое пространство только тогда, когда будет завершено строительство нового дома, где первый этаж будет отведён под библиотеку. Строительство должно быть завершено в 2028 году. Библиотека займёт 350 квадратных метров;
- обустройство пляжа на берегу реки Великой в Овсище будет продолжено в этом году. Сначала эта территория стала победительницей голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», тогда там появились воркаут- и детская площадки. А затем к благоустройству подключился инвестор, который получил также грантовую поддержку. К сезону он обещает закончить первую часть пляжа с детскими и спортивными площадками, кафе, туалетами, прокатами инвентаря. Затем инвестор займётся второй частью пляжа;
- в округе № 12 работает совет округа, в который входят председатели домов и руководители ТОС. «Девочки большую часть вопросов решают сами. Задачи, которые возникают, они обсуждают в общем чате, я в нём тоже состою. Начинают делиться опытом или спрашивают: «Есть такая-то задача, как её решить?» Все друг другу помогают. А если не получается решить, то я подключаюсь»;
- ближайший праздник, который будут отмечать в округе № 12, – это Пасха. «В том году по инициативе жителей в одном из дворов было организовано катание яиц. Мы дали объявление – и людей было так много, что я понял: нужно делать такие площадки в разных дворах. С советом округа сделаем в этом году так, чтобы массовые катания яиц были в разных частях»;
- на территории 12-го округа работает 18 ТОС. Также округ участвует в инициативном проектировании, первым реализованным проектом в его рамках стал сквер «Белочкин хуторок». Следующим проектом стала установка видеонаблюдения в парке Соколинка.
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