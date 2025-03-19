О благоустройстве округа № 12 в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:12, 19 марта 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: