Алексей Прокофьев покинул должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы

18:31, 19 марта 2025, ПАИ

Алексей Прокофьев покидает должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сегодня на еженедельной планерке Алексей Прокофьев объявил коллективу Себежского филиала, что принял непростое решение – покинуть должность руководителя филиала по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Алексей Прокофьев возглавлял медицинскую организацию с 2020 года. Комитет по здравоохранению Псковской области благодарит Алексея Дмитриевича за проделанную работу, реализацию национальных проектов на территории Себежского района.

С понедельника исполнять обязанности руководителя филиала будет Ирина Байкова.