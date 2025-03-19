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Общество

Алексей Прокофьев покинул должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы

Алексей Прокофьев покидает должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Сегодня на еженедельной планерке Алексей Прокофьев объявил коллективу Себежского филиала, что принял непростое решение – покинуть должность руководителя филиала по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Алексей Прокофьев возглавлял медицинскую организацию с 2020 года. Комитет по здравоохранению Псковской области благодарит Алексея Дмитриевича за проделанную работу, реализацию национальных проектов на территории Себежского района.

С понедельника исполнять обязанности руководителя филиала будет Ирина Байкова.

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