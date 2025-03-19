Алексей Прокофьев покинул должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы
Алексей Прокофьев покидает должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Сегодня на еженедельной планерке Алексей Прокофьев объявил коллективу Себежского филиала, что принял непростое решение – покинуть должность руководителя филиала по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Алексей Прокофьев возглавлял медицинскую организацию с 2020 года. Комитет по здравоохранению Псковской области благодарит Алексея Дмитриевича за проделанную работу, реализацию национальных проектов на территории Себежского района.
С понедельника исполнять обязанности руководителя филиала будет Ирина Байкова.
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Алексей Прокофьев покинул должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы
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