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Общество

Установку памятника князю Довмонту в Пскове согласовали депутаты

Установку памятника князю Довмонту в Пскове согласовали депутаты гордумы на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму, который состоялся сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Иллюстрация: ПАИ

«Мы много работали путём примерок, дискуссий над определением места на ближнем Запсковье с видом на кремль, – напомнил представитель администрации Пскова. – Мы пришли к консенсусу и логическому завершению».

Председатель профильного комитета Марина Борисенкова согласилась, что памятник великолепен, но «непонятна организация доступности для маломобильных граждан».

На что был получен ответ, что благоустройство территории возле памятника будет следующим этапом.

«Не прошло и тысячи лет», – пошутил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, подчеркнув, что масштаб личности Довмонта огромен и его имя знакомо каждому псковичу с детства.

«Коллеги не один год работали, надо выходить на финишную прямую. Я поддерживаю инициативу», – сказал он.

Вопрос об установке памятника Довмонту Тимофею с рекомендацией «принять» внесли в повестку очередной сессии Псковской городской Думы.

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