Вопрос об установке третьего памятника княгине Ольге в Пскове рассмотрели депутаты

14:05, 20 марта 2025, ПАИ

Вопрос об установке памятника княгине Ольге, чьё имя носит псковский аэропорт, обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Макет утверждён на художественном совете, рассмотрен на различных комиссиях», – отметил представитель администрации, добавив, что после благоустройства площади возле аэропорта в центре будет находиться памятник княгине Ольге. Его установят благодаря внебюджетным средствам.

«Ольга – символ, дух города и наша защитница. Гости, приезжающие в город, могут прикоснуться к истории», – подчеркнул председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Добавим, что высота памятника составляет 4,5 метра, а выполнен он из литой патинированной бронзы.

Напомним, псковский аэропорт вошёл в число 46 российских воздушных гаваней – участников масштабного проекта по присвоению имён выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».

Отметим, что сейчас в Пскове установлено два памятника княгине Ольге. Первый – в сквере рядом с гостиницей «Рижская», второй – в Детском парке на Октябрьской площади.