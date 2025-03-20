Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

В УМВД России по Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашают граждан в возрасте до 50 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Рассматриваемые кандидаты на службу должны иметь образование не ниже среднего общего, быть годными по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Предпочтение отдаётся гражданам, отслужившим в Вооружённых силах России.

Ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника – от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Все желающие могут обратиться в кабинет № 32 на улице Новгородской, 7 в Пскове или по телефонам 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 марта 2025

Ещё пять жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
20 марта 2025

Пересечь границу Псковской области и Латвии теперь можно только на автомобиле
20 марта 2025

Конкурс среди женщин-полицейских прошёл в Псковской области. Фото
20 марта 2025

Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников
20 марта 2025

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию конкурса «Семья года»
20 марта 2025

Вопрос об установке третьего памятника княгине Ольге в Пскове рассмотрели депутаты
20 марта 2025

Огонь и сила: в Пскове проходят соревнования по ликвидации последствий ДТП
20 марта 2025

Вопрос об установке памятника князю Довмонту в Пскове обсудили депутаты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...