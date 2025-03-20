Пскович пытался пронести в здание суда нож-бабочку

15:40, 20 марта 2025, ПАИ

Пскович пытался пронести в здание суда нож-бабочку, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Во время обычного досмотра при входе в здание суда судебные приставы обнаружили в рюкзаке у 28-летнего молодого человека нож. На вопрос, почему посетитель не рассказал о ноже, пскович пояснил, что «не видит в нём ничего опасного».

В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

В прошлом году в здания судов Псковской области пытались пронести больше 2200 запрещённых предметов. Судебные приставы предотвратили эти попытки.