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Общество

Выплаты на погребение планируют увеличить в Пскове

Изменения в правила предоставления ритуальных услуг рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Стоимость выплаты за услуги на погребение предлагают увеличить до 9 165 рублей. Сумму изменили с учётом индексации. Сейчас она составляет 8 370 рублей.

Добавим, пособие на погребение – выплата, положенная гражданам, которые организовали похороны за свой счёт.

Если умерший был застрахован по социальному страхованию – работал или получал пенсию, пособие выплачивает Социальный фонд России по месту жительства.

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