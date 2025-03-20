Выплаты на погребение планируют увеличить в Пскове
Изменения в правила предоставления ритуальных услуг рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Стоимость выплаты за услуги на погребение предлагают увеличить до 9 165 рублей. Сумму изменили с учётом индексации. Сейчас она составляет 8 370 рублей.
Добавим, пособие на погребение – выплата, положенная гражданам, которые организовали похороны за свой счёт.
Если умерший был застрахован по социальному страхованию – работал или получал пенсию, пособие выплачивает Социальный фонд России по месту жительства.