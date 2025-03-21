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Общество

Иван Шагин: «Герои земли Псковской» – идеальная точка входа для смены жизненной траектории

Идеальной точкой входа для смены жизненной траектории назвал участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской» член Общественной палаты Псковской области, член общественного совета кадровой программы «Герои земли Псковской» Иван Шагин.

Иван Шагин. Фото: ПАИ

«Программа «Герои земли Псковской» – идеальная точка выбора для ветеранов и действующих участников СВО. Важно, чтобы люди, которые жертвовали собой в чрезвычайно сложный период для страны, не остались в стороне от жизненно важных для России, Псковской области процессов», – сказал эксперт в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Программа – удачная, хорошо продуманная точка выхода с военной специальности на гражданскую. Это не просто получение какого-то очередного диплома, это социальный лифт, который позволит активным, неравнодушным людям прийти во власть и работать на благо нашей страны», – подчеркнул Иван Шагин.

Приём заявок на участие в региональной кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована Михаилом Ведерниковым и стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Первое, установочное заседание общественного совета программы прошло накануне, 21 февраля. В состав совета программы, в частности, вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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Иван Шагин: «Герои земли Псковской» – идеальная точка входа для смены жизненной траектории

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