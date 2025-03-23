Концерт «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» проходит в Пскове

14:26, 23 марта 2025, ПАИ

Концерт «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 23 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Концерт «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» по мотивам произведения А. С. Пушкина на музыку Василия Калинникова проходит в рамках цикла мероприятий для семей с детьми «Сказки с оркестром».