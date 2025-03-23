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Происшествия

В одном из городов России взорвавшийся powerbank уничтожил квартиру и чуть не убил ребёнка. Видео

Квартира сгорела в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за взорвавшегося внешнего аккумулятора (powerbank), сообщает пресс-служба МЧС России.

Местный житель оставил powerbank на зарядке на ночь. Аккумулятор перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире, рассказали в пресс-службе.

Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 21 квадратный метр и спасли шесть человек, в том числе ребёнка.

Ранее в одной из школ Пскова у ребёнка в кармане загорелся iPhone. Подробнее читайте здесь.

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