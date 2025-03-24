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Экономика

Первые заявки на семейную ипотеку поступают в Россельхозбанк от жителей Псковской области

Россельхозбанк (РСХБ) обновил условия программы «Семейная ипотека». Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн.

Фото предоставлено РСХБ

«Доступное жилье для семей с детьми – важнейшая составляющая социальной и демографической стабильности в стране. И на сегодня семейная ипотека с льготной процентной ставкой, субсидируемой государством, – одна из самых востребованных и доступных программ по приобретению жилья. Семейная ипотека в Россельхозбанке имеет ряд своих преимуществ и позволяет воплотить мечту о собственном жилье по доступной цене. Кроме того, банк заинтересован, чтобы клиент мог максимально удобно и быстро получить желанное жильё. Поэтому заявку можно подать в онлайн-канале на платформе Своё Жильё. Мы уже рассматриваем первые заявки, поданные через онлайн-канал», – сообщила директор Псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

«Семейная ипотека – один из ключевых драйверов рынка недвижимости и важнейший инструмент улучшения жилищных условий для семей с детьми. Компания «Скандинавия» тесно сотрудничает с Россельхозбанком с самого начала действия льготных ипотечных программ, у нас есть интересные совместные предложения. Мы также видим, что многие наши клиенты, выбирая ипотечную программу, отдают предпочтение Россельхозбанку», – сообщил руководитель департамента продаж и маркетинга строительной компании «Скандинавия» Константин Иванов.

Государственная программа «Семейная ипотека» доступна семьям с детьми в возрасте до семи лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником и не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица, не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда).

Процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента).

Изучите все условия кредита на портале Своё Жильё или Своё Село.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Псковский филиал Россельхозбанка расположен по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 44а.

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