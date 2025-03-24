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Суд взыскал 90 тысяч рублей с хозяина собаки, напавшей на ребёнка в Псковской области

90 тысяч рублей компенсации взыскал суд с владельца собаки, напавшей на ребёнка в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщил в объединённой пресс-службе судов региона.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Летом 2024 года на несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде в деревне Неёлово Псковского района, набросилась крупная собака и укусила за ногу. Рядом был хозяин животного, но он ушёл, не оказав ребёнку необходимую помощь. У пострадавшего выявили раны, ссадины и кровоподтёк на правом колене.

Заместитель прокурора района обратился в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о взыскании компенсации морального вреда на сумму 250 тысяч рублей. Ответчик не отрицал, что является владельцем животного, но просил уменьшить сумму компенсации, поскольку не имел умысла причинить вред ребёнку.

Псковский районный суд частично удовлетворил заявленные требования, и с владельца собаки взыскали 90 тысяч рублей.

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