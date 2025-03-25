Антикварный сервиз с гербом Римских-Корсаковых передали в Псковский музей-заповедник

15:53, 25 марта 2025, ПАИ

Уникальный сервиз с гербом Римских-Корсаковых передали в дар Псковскому музею-заповеднику. Подарок музею преподнёс частный коллекционер, солист заслуженного коллектива народного творчества России «Хор русской песни имени А. А. Эповой» Андрей Смирнов в рамках празднования 181-летия Н. А. Римского-Корсакова в музее-усадьбе в Вечаше 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что состоялся настоящий праздник искусств: открылась выставка гобеленов, прошёл концерт.

«Но самое главное, что человек, который когда-то жил в этом месте, но волею судеб теперь является петербуржцем, сделал в этот день музею фантастический подарок. Так что день рождения получился таким, как надо: с музыкой, подарками и большим количеством гостей», – подчеркнула Светлана Мельникова.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника





















Андрей Смирнов подарил музею уникальную коллекцию фарфора. Сервиз, выпущенный в 1890 году в честь 500-летия рода Римских-Корсаковых, украшен фамильным гербом этой династии. Особенно примечательно, что герб принадлежит именно той ветви, к которой относился Н. А. Римский-Корсаков. Коллекция включает более 20 предметов, среди которых разнообразные столовые приборы, подчеркнули сотрудники музея.

Заведующая музеем-усадьбой Н. А. Римского-Корсакова Ольга Жуковская охарактеризовала сервиз как «царский подарок» из-за его исторической и художественной значимости. Она подчеркнула, что эти предметы займут достойное место в экспозиции музея-усадьбы и наилучшим образом отразят быт эпохи композитора. Некоторые экспонаты, украшенные фамильным гербом, уже были представлены публике на мероприятии.

По словам Андрея Смирнова, сервиз оказался у него в руках одновременно случайным и целенаправленным образом. Он увлекается коллекционированием изделий Ленинградского фарфорового завода по определённым темам. Когда Андрей Смирнов приехал за новым экспонатом для своей коллекции, он заметил среди других предметов тарелку с гербом. После дальнейшего изучения выяснилось, что это герб Римских-Корсаковых. Коллекционер приобрёл сервиз и сразу решил передать его в музей-усадьбу – место, где композитор провёл восемь сезонов и создал значительную часть своих произведений.

В музее также отметили, что мать дарителя занимала должность заведующей музеем-усадьбой в период его восстановления, когда от мемориальных зданий остались лишь фундаменты. После окончания института Андрей Смирнов сам устроился работать в музей на позицию инженера по землеустройству. Он занимался расчисткой садов, парков, аллей и других элементов ландшафта усадьбы Любенск. Именно там он встретил внучку композитора Татьяну Римскую-Корсакову. Это знакомство укрепило его связь с музеем-усадьбой и оставило отпечаток на всю жизнь, заметили сотрудники учреждения.