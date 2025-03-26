На юге Псковской области, пока всё вокруг не сожгут, не успокоятся – начальник Противопожарного лесного центра

14:08, 26 марта 2025, ПАИ

На юге Псковской области, пока всё вокруг не сожгут, не успокоятся, рассказал руководитель Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

«Как сезон начинается, вся юго-восточная и южная часть области в дыму. Они не слушают ни предупреждения СМИ, ни наши. Там пока всё не сожгут, не успокоятся. Жгут траву, а попутно сгорают бани, дачи, сараи. Вот пока что-то не сгорит, они там не успокаиваются», – удивился Олег Черней.

В числе самых пожароопасных районов, где леса горят чаще всего, специалист назвал Псковский, Великолукский, Невельский, Себежский, Пустошкинский – места с наибольшим сосредоточением дачников и турбаз.