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Общество

На юге Псковской области, пока всё вокруг не сожгут, не успокоятся – начальник Противопожарного лесного центра

На юге Псковской области, пока всё вокруг не сожгут, не успокоятся, рассказал руководитель Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

Олег Черней. Фото: ПАИ

«Как сезон начинается, вся юго-восточная и южная часть области в дыму. Они не слушают ни предупреждения СМИ, ни наши. Там пока всё не сожгут, не успокоятся. Жгут траву, а попутно сгорают бани, дачи, сараи. Вот пока что-то не сгорит, они там не успокаиваются», – удивился Олег Черней.

В числе самых пожароопасных районов, где леса горят чаще всего, специалист назвал Псковский, Великолукский, Невельский, Себежский, Пустошкинский – места с наибольшим сосредоточением дачников и турбаз.

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