Заседание коллегии комитета по культуре Псковской области проходит в Пскове

12:58, 26 марта 2025, ПАИ

Заседание коллегии комитета по культуре Псковской области состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева сегодня, 26 марта, передает корреспондент ПАИ.

«Я от всей души хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, с Днем работника культуры. Потому что работники культуры – это необыкновенные люди, настоящие творцы. С уверенностью могу сказать, что культура – это наиважнейшая часть жизни каждого человека. Конечно, сегодня и на федеральном уровне, и на региональном развитию сферы культуры уделяется значительное внимание. Обновляются учреждения культуры, реализуются масштабные события и проекты, появляются новые программы, новые инициативы. Мы с вами очень активно вовлекаем в культурную жизнь нашу молодежь. Сотни фестивалей, концертов, различных праздников, различных мероприятий проводятся в нашем регионе, и они очень востребованы и у жителей региона, и у гостей. Я от всей души хочу поблагодарить каждого из вас за ваш профессионализм, за ваше неравнодушие и доброту. Без этого в нашей профессии никак», – сказала временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области​ Илианна Петрова. ​



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва

















На заседании коллеги комитета по культуре Псковской области были представлены результаты работы за 2024 год и текущие планы. В частности, по итогам прошлого года псковские барсики признаны лучшим культурным брендом России. Псковская область вошла в топ-15 в рейтинге информационной активности культурной жизни, в топ-10 в рейтинге самых культурных регионов России. Также регион получил 11,5 балла из 13 возможных по оценке качества услуг учреждений культуры. С 2019 года количество посещаемости культурный мероприятий в области растёт, отметила Илианна Петрова.