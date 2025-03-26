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Культура

Заседание коллегии комитета по культуре Псковской области проходит в Пскове

Заседание коллегии комитета по культуре Псковской области состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева сегодня, 26 марта, передает корреспондент ПАИ.

Илианна Петрова. Фото: ПАИ

«Я от всей души хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, с Днем работника культуры. Потому что работники культуры – это необыкновенные люди, настоящие творцы. С уверенностью могу сказать, что культура – это наиважнейшая часть жизни каждого человека. Конечно, сегодня и на федеральном уровне, и на региональном развитию сферы культуры уделяется значительное внимание. Обновляются учреждения культуры, реализуются масштабные события и проекты, появляются новые программы, новые инициативы. Мы с вами очень активно вовлекаем в культурную жизнь нашу молодежь. Сотни фестивалей, концертов, различных праздников, различных мероприятий проводятся в нашем регионе, и они очень востребованы и у жителей региона, и у гостей. Я от всей души хочу поблагодарить каждого из вас за ваш профессионализм, за ваше неравнодушие и доброту. Без этого в нашей профессии никак», – сказала временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области​ Илианна Петрова. ​

  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Коллегия комитета по культуре Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва

На заседании коллеги комитета по культуре Псковской области были представлены результаты работы за 2024 год и текущие планы. В частности, по итогам прошлого года псковские барсики признаны лучшим культурным брендом России. Псковская область вошла в топ-15 в рейтинге информационной активности культурной жизни, в топ-10 в рейтинге самых культурных регионов России. Также регион получил 11,5 балла из 13 возможных по оценке качества услуг учреждений культуры. С 2019 года количество посещаемости культурный мероприятий в области растёт, отметила Илианна Петрова.

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