Пособия матерям, пенсии педагогам и поддержку СОНКО обсудил социальный комитет Собрания

14:29, 26 марта 2025, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха принял решения по профильным вопросам предстоящей сессии. Депутаты рассмотрели проекты областных законов и обращения парламентариев в федеральное правительство, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Врио председателя областного комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев представил изменения в действующий областной закон, регулирующий вопросы молодёжной политики. Поправки продиктованы новыми нормами федерального законодательства о дополнительных полномочиях государственных органов в этой сфере.

Губернатору дано право создавать координационные органы в сфере молодёжной политики, а профильный комитет обязан оказывать консультационную и информационную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодёжной политики.

Присутствующая на заседании председатель Молодёжного парламента Александра Бойко попросила разъяснить формулировку законопроекта, связанную с поддержкой социальных некоммерческих организаций, которые реализуют не только молодёжные, но и другие социально значимые проекты. Руководитель исполнительного органа заверил, что новая норма является лишь уточняющей и государственная поддержка распространяется на весь социально ориентированный некоммерческий сектор.

Корректировка закона о выделении земельных участков многодетным семьям тоже связана с приведением документа в соответствие с федеральным законодательством. По словам председателя правительственного комитета социальной защиты Ольги Евстигнеевой, изменения позволят выработать единый подход к предоставлению мер социальной поддержки. Депутат Анастасия Повторейко поинтересовалась, сколько многодетных семей ожидают получения бесплатного земельного участка в собственность и есть ли тенденция к сокращению очереди. «По области эта цифра составляет около 4,5 тысячи семей. Положительная динамика есть, возможно, не такая, как хотелось бы, но мы вместе с комитетом по имуществу активно работаем», – ответила на вопрос депутата специалист.

Члены комитета рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Комитет также рассмотрел обращения законодателей двух других субъектов РФ. Депутаты Хабаровского края обратились в российское правительство с просьбой исправить «социальную несправедливость», сложившуюся в пенсионном обеспечении работников дополнительного образования. «Право на досрочную пенсию при 25-летнем стаже имеют лишь те педагоги дополнительного образования, кто начал свою трудовую деятельность до 1985 года. Такого разделения на до и после категорически быть не должно. Должно быть признание труда педагогических работников дополнительного образования», – озвучил мнение парламентариев Игорь Дитрих.

В поддержку инициативы высказалась и заместитель председателя комитета Елена Даньшова. «Это подвижники, которые за весьма невеликую заработную плату готовы работать с детьми постоянно, не жалея себя», – отметила депутат и подчеркнула роль дополнительного образования в воспитании детей.

Члены комитета единогласно согласились с необходимостью устранить неравенство.

Обращение Архангельского Собрания депутатов к премьер-министру Татьяне Голиковой коллегам также представил Игорь Дитрих. Региональные законодатели просят правительство изыскать возможность для повышения пособия по уходу за ребёнком до полутора лет до 100 % средней заработной платы либо минимального размера оплаты труда. Сейчас размер этой выплаты составляет 40 % от заработка матери либо от МРОТ.

«Предложение архангельских коллег – это разумный и своевременный шаг. Увеличение размера пособия поможет семьям сохранить привычный уровень доходов и чувствовать себя более уверенно», – подчеркнул Игорь Дитрих.

Все депутаты проголосовали в поддержку обращения.