Девять псковских компаний состоят в реестре недобросовестных подрядчиков

16:33, 26 марта 2025, ПАИ

Девять псковских компаний включены в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила руководитель регионального УФАС Ирина Белоконь.

«По итогам года 27 хозяйствующих субъектов пополнили реестр недобросовестных поставщиков. На данный момент у нас девять организаций, зарегистрированных в Псковской области, находится в этом реестре», – уточнила Ирина Белоконь.

Ирина Белоконь рассказала также, что Псковская область успешно выполнила работу по реформированию унитарных предприятий на территории региона, которая велась в рамках исполнения федерального законодательства. Регион вошел в число 15 субъектов, кто полностью исполнил план-график в установленные сроки. Руководитель Псковского УФАС отметила высокий уровень взаимодействия с правительством региона и территориальными органами налоговой службы в этом направлении.