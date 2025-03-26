Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы победители акции «Губернаторский дневник» в зимнем триместре

Завершился самый длинный учебный триместр. Псковские отличники хорошо потрудились, заработали тысячи пятёрок и поделились своими успехами с нами, принимая участие в акции «Губернаторский дневник».

Фото здесь и далее: ПАИ

Результаты трудов за зимние месяцы в марте нам присылали только школьники из районов Псковской области. Более 50 ребят направили свои бланки с отличными оценками в редакцию.

Победителем в зимнем триместре в группе 2–4-х классов стал ученик 4-го «Б» класса Куньинской средней общеобразовательной школы Максим Польянович. Он заработал 220 пятёрок.

Самой крутой отличницей в группе 5–7-х классов стала ученица 5-го «Б» класса Локнянской средней общеобразовательной школы Дарья Карабанова. Пятиклассница за три месяца учёбы получила 234 отличные оценки.

Среди старшеклассников в группе 8–11-х классов самым удачливым стал одиннадцатиклассник из средней школы № 1 Островского района Вячеслав Вилисов. Он получил в зимнем триместре 145 пятёрок.

«Поздравляем всех победителей акции в зимнем триместре. Вы хорошо потрудились, были настойчивыми и целеустремлёнными, поэтому одержали заслуженную победу. Мы благодарим всех ребят, которые прислали свои результаты на конкурс, учителей, которые направляли своих отличников к достижению цели, и руководителей школ за неизменную поддержку «Губернаторского дневника», который проходит уже в 12-й раз», – отметила куратор акции Алёна Комарова.

Организаторы также благодарят всех школьников – участников акции и призывают не расстраиваться из-за неудачи, идти к победе и к своей цели, участвуя в конкурсе в третьем триместре.

Напомним, что главным призом и стимулом для ребят в акции «Губернаторский дневник» является встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Школьники – победители акции могут напрямую пообщаться с главой региона, посетить его рабочий кабинет, задать интересующие вопросы. Михаил Ведерников традиционно оставляет в дневниках ребят свои пожелания и автограф. Как проходили встречи в предыдущие годы, можно увидеть на сайте ПАИ в специальном сюжете «Губернаторский дневник», а также в официальной группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Второй год подряд партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк». Так же, как и наши отличники, банк стремится к высоким достижениям. Недавно он одержал победу в номинации «Лучший банк» по итогам экспертного голосования премии «Банковское призвание» финансового портала Bankiros.ru.

Экспертный совет премии выбрал 100 банков России с лучшими показателями активов на момент ноября 2024 года. Участниками голосования выступили представители банков.

Подсчёт голосов производился по методологии, близкой к методологии спортивных состязаний. При этом за лучшего игрока в индустрии голосовали другие банки. По результатам общей суммы баллов был выбран лучший представитель рынка.

Цель премии «Банковское призвание» – найти лучших игроков рынка, выявленных честным образом по итогам голосования.

Ирина Баранова

«Мы рады, что наш труд был отмечен такой престижной наградой, как премия «Банковское призвание». Это свидетельствует о нашей целеустремлённости в создании качественного сервисного опыта. Мы нацелены на дальнейшее расширение наших возможностей для удовлетворения потребностей клиентов и достижения новых высот», – отметила региональный управляющий АО «Альфа-банк» в Псковской области Ирина Баранова.

Bankiros.ru – финансовый сервис со структурированной актуальной информацией о банках и их услугах по всей России.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам девяти месяцев 2024 года, согласно бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ, чистая прибыль «Альфа-банка» составила 190 млрд рублей. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 36 млн физических лиц. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital*, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

*Фиджитал.

Реклама. АО «Альфа-банк». ИНН 7728168971.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 марта 2025

Надежда Васильева прокомментировала обновление комплекса мер поддержки участников СВО и членов их семей
26 марта 2025

Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов открылась в Пскове. Фото
26 марта 2025

О реализации региональной программы «Герои земли Псковской» расскажет 27 марта в прямом эфире Надежда Васильева
26 марта 2025

Танцевать изборский краковяк научили читателей псковской экологической библиотеки
26 марта 2025

Депутат Псковской гордумы Юрий Бурлин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
26 марта 2025

Названы победители акции «Губернаторский дневник» в зимнем триместре
26 марта 2025

О мероприятиях XX Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове рассказали организаторы
26 марта 2025

Ещё три вышки мобильной связи установлены в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...