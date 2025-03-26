Названы победители акции «Губернаторский дневник» в зимнем триместре

18:28, 26 марта 2025, ПАИ

Завершился самый длинный учебный триместр. Псковские отличники хорошо потрудились, заработали тысячи пятёрок и поделились своими успехами с нами, принимая участие в акции «Губернаторский дневник».

Результаты трудов за зимние месяцы в марте нам присылали только школьники из районов Псковской области. Более 50 ребят направили свои бланки с отличными оценками в редакцию.

Победителем в зимнем триместре в группе 2–4-х классов стал ученик 4-го «Б» класса Куньинской средней общеобразовательной школы Максим Польянович. Он заработал 220 пятёрок.

Самой крутой отличницей в группе 5–7-х классов стала ученица 5-го «Б» класса Локнянской средней общеобразовательной школы Дарья Карабанова. Пятиклассница за три месяца учёбы получила 234 отличные оценки.

Среди старшеклассников в группе 8–11-х классов самым удачливым стал одиннадцатиклассник из средней школы № 1 Островского района Вячеслав Вилисов. Он получил в зимнем триместре 145 пятёрок.

«Поздравляем всех победителей акции в зимнем триместре. Вы хорошо потрудились, были настойчивыми и целеустремлёнными, поэтому одержали заслуженную победу. Мы благодарим всех ребят, которые прислали свои результаты на конкурс, учителей, которые направляли своих отличников к достижению цели, и руководителей школ за неизменную поддержку «Губернаторского дневника», который проходит уже в 12-й раз», – отметила куратор акции Алёна Комарова.

Организаторы также благодарят всех школьников – участников акции и призывают не расстраиваться из-за неудачи, идти к победе и к своей цели, участвуя в конкурсе в третьем триместре.

Напомним, что главным призом и стимулом для ребят в акции «Губернаторский дневник» является встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Школьники – победители акции могут напрямую пообщаться с главой региона, посетить его рабочий кабинет, задать интересующие вопросы. Михаил Ведерников традиционно оставляет в дневниках ребят свои пожелания и автограф. Как проходили встречи в предыдущие годы, можно увидеть на сайте ПАИ в специальном сюжете «Губернаторский дневник», а также в официальной группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Второй год подряд партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк». Так же, как и наши отличники, банк стремится к высоким достижениям. Недавно он одержал победу в номинации «Лучший банк» по итогам экспертного голосования премии «Банковское призвание» финансового портала Bankiros.ru.

Экспертный совет премии выбрал 100 банков России с лучшими показателями активов на момент ноября 2024 года. Участниками голосования выступили представители банков.

Подсчёт голосов производился по методологии, близкой к методологии спортивных состязаний. При этом за лучшего игрока в индустрии голосовали другие банки. По результатам общей суммы баллов был выбран лучший представитель рынка.

Цель премии «Банковское призвание» – найти лучших игроков рынка, выявленных честным образом по итогам голосования.

«Мы рады, что наш труд был отмечен такой престижной наградой, как премия «Банковское призвание». Это свидетельствует о нашей целеустремлённости в создании качественного сервисного опыта. Мы нацелены на дальнейшее расширение наших возможностей для удовлетворения потребностей клиентов и достижения новых высот», – отметила региональный управляющий АО «Альфа-банк» в Псковской области Ирина Баранова.

Bankiros.ru – финансовый сервис со структурированной актуальной информацией о банках и их услугах по всей России.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам девяти месяцев 2024 года, согласно бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ, чистая прибыль «Альфа-банка» составила 190 млрд рублей. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 36 млн физических лиц. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital*, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

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*Фиджитал.

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