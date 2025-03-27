Назначены прокуроры Новосокольнического и Опочецкого районов
Назначены прокуроры Новосокольнического и Опочецкого районов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Так, на должность прокурора Новосокольнического района назначена старший советник юстиции Юлика Иванова, на должность прокурора Опочецкого района – младший советник юстиции Алексей Фёдоров.
Ранее Юлика Иванова проходила службу в должности прокурора Великолукского района, а Алексей Фёдоров занимал должность заместителя прокурора Куньинского района.
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