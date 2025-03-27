Верующие прошли крестным ходом вокруг Пскова
На четвёртой неделе Великого поста верующие прошли крестным ходом вокруг Пскова, сообщили ПАИ в Псковской епархии. Такие крестные ходы организуются в городе каждый месяц.
На крестный ход вышли прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья во главе с клириком храма иереем Виталием Гуком.
Часть пути вокруг города верующие проделали пешком, часть – на автобусе. Во время крестного хода совершалось пение молитвословий.
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