Верующие прошли крестным ходом вокруг Пскова

10:30, 27 марта 2025, ПАИ

На четвёртой неделе Великого поста верующие прошли крестным ходом вокруг Пскова, сообщили ПАИ в Псковской епархии. Такие крестные ходы организуются в городе каждый месяц.

На крестный ход вышли прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья во главе с клириком храма иереем Виталием Гуком.

Часть пути вокруг города верующие проделали пешком, часть – на автобусе. Во время крестного хода совершалось пение молитвословий.