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Экономика

Стало известно, какой зарубежный бренд первым вернулся в Россию

Итальянская компания Ariston Holding, занимающаяся производством водонагревателей и отопительного оборудования, вернулась на российский рынок после своего ухода из-за санкций, следует из заявления компании.

Возвращение компании обусловлено аннулированием распоряжения о временном контроле над активами российской «дочки» Ariston – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин вчера, 26 марта. «Мы намерены возобновить деятельность с нашей российской командой, полностью соблюдая действующие санкции», – сказал исполнительный председатель компании Паоло Мерлони.

Добавим, что в апреле 2024 года все доли российской дочерней компании Ariston перешли во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

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