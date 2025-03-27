Стало известно, какой зарубежный бренд первым вернулся в Россию
Итальянская компания Ariston Holding, занимающаяся производством водонагревателей и отопительного оборудования, вернулась на российский рынок после своего ухода из-за санкций, следует из заявления компании.
Возвращение компании обусловлено аннулированием распоряжения о временном контроле над активами российской «дочки» Ariston – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин вчера, 26 марта. «Мы намерены возобновить деятельность с нашей российской командой, полностью соблюдая действующие санкции», – сказал исполнительный председатель компании Паоло Мерлони.
Добавим, что в апреле 2024 года все доли российской дочерней компании Ariston перешли во временное управление АО «Газпром бытовые системы».
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