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Общество

Фестиваль «Псковский скоморох» открылся в Пскове

III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» открылся в Пскове сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ
  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ
  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ
  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ
  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ
  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ
  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ
  • III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
    Фото: ПАИ

В течение первого дня состоится просмотр конкурсных номеров, а в 19:00 начнётся цирковая программа «Все любят цирк» совместно с участниками фестиваля. В мероприятии принимают участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Бурятии, Архангельска, ДНР, а также из Белоруссии и Казахстана.

Фестиваль-конкурс продлится до 29 марта включительно. В этот день в 13:00 состоится гала-концерт, награждение участников и победителей и закрытие фестиваля.

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