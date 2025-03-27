Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Марина Хохлова вновь назначена председателем Счётной палаты Псковской области

Марина Хохлова сохранила пост председателя Счётной палаты Псковской области – на 43-й сессии депутаты областного Собрания большинством голосов поддержали её кандидатуру. Голосование было тайным, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Марина Хохлова возглавляет Счётную палату с 2007 года. Согласно действующим нормам регионального законодательства руководитель органа внешнего государственного финансового контроля назначается каждые пять лет и может занимать эту должность неоднократно. Заключение о соответствии Марины Хохловой занимаемой должности было подтверждено квалификационной комиссией Счётной палаты РФ.

Марина Хохлова родилась в 1961 году в посёлке Струги Красные Псковской области. Окончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского по специальности «финансы и кредит». До прихода в Счётную палату Псковской области работала старшим контролёром-ревизором КРУ МФ РСФСР по Стругокрасненскому району, руководителем инспекции по бюджету Стругокрасненского районного финансового отдела, руководителем межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Псковской области, начальником отдела контрольной работы УФНС России по Псковской области, начальником Государственного контрольно-ревизионного управления Псковской области.

Напомним, Счётная палата Псковской области создана в соответствии с законом Псковской области «О Счётной палате Псковской области» от 16 октября 2006 года № 588-ОЗ, наделена статусом юридического лица, является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, подотчётным Псковскому областному Собранию депутатов. Счётная палата обладает организационной и функциональной независимостью и в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральным законодательством, Уставом Псковской области, законодательством области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 марта 2025

Марина Хохлова вновь назначена председателем Счётной палаты Псковской области
27 марта 2025

Звание «Почётный гражданин Псковской области» присвоили Александру Котову
27 марта 2025

Аист Гусар спешил домой из Африки, но всё равно оказался без гнезда в Псковской области
27 марта 2025

В Псковскую область приходит тёплая погода
27 марта 2025

Ночь в псковской кинодеревне: астролюбитель сумел снять на видео северное сияние и красную авроральную дугу
27 марта 2025

Фестиваль «Псковский скоморох» открылся в Пскове
27 марта 2025

Когда Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, предположил депутат Аксаков
27 марта 2025

Верующие прошли крестным ходом вокруг Пскова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...