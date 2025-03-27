Марина Хохлова вновь назначена председателем Счётной палаты Псковской области

12:58, 27 марта 2025, ПАИ

Марина Хохлова сохранила пост председателя Счётной палаты Псковской области – на 43-й сессии депутаты областного Собрания большинством голосов поддержали её кандидатуру. Голосование было тайным, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Марина Хохлова возглавляет Счётную палату с 2007 года. Согласно действующим нормам регионального законодательства руководитель органа внешнего государственного финансового контроля назначается каждые пять лет и может занимать эту должность неоднократно. Заключение о соответствии Марины Хохловой занимаемой должности было подтверждено квалификационной комиссией Счётной палаты РФ.

Марина Хохлова родилась в 1961 году в посёлке Струги Красные Псковской области. Окончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского по специальности «финансы и кредит». До прихода в Счётную палату Псковской области работала старшим контролёром-ревизором КРУ МФ РСФСР по Стругокрасненскому району, руководителем инспекции по бюджету Стругокрасненского районного финансового отдела, руководителем межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Псковской области, начальником отдела контрольной работы УФНС России по Псковской области, начальником Государственного контрольно-ревизионного управления Псковской области.

Напомним, Счётная палата Псковской области создана в соответствии с законом Псковской области «О Счётной палате Псковской области» от 16 октября 2006 года № 588-ОЗ, наделена статусом юридического лица, является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, подотчётным Псковскому областному Собранию депутатов. Счётная палата обладает организационной и функциональной независимостью и в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральным законодательством, Уставом Псковской области, законодательством области.