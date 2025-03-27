Выставку портретов писателей открыл в Калининграде Пушкинский заповедник

14:13, 27 марта 2025, ПАИ

Выставку «Портреты писателей» открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В экспозиции представлено 32 графических листа работы Николая Предеина. Портреты прозаиков, поэтов и драматургов разных стран и эпох — Данте и Гёте, Пушкина и Гоголя, Ахматовой и Волошина — выполнены тушью, созданы беглыми и широкими штрихами, точками, пятнами.

Коллекции графики и скульптуры Николая Предеина в фондах «Михайловского» — из числа самых востребованных, отметили в музее. «Выставки работ этого российского мастера с мировым именем неизменно вызывают восхищение как у профессионалов, так и у самого широкого круга любителей изобразительного искусства», — подчеркнули в Пушкинском заповеднике, напомнив, что с этой частью своего собрания в разных по составу экспозициях музейщики «Михайловского» в разные годы уже знакомили жителей и гостей Пскова, Москвы, Ульяновска, Иркутска, других городов России, а также ближнего и дального зарубежья.

Выставка «Портреты писателей» работает в Калининграде в рамках межрегионального проекта «Пушкин в Михайловском. 2024—2026». Развёрнута она в областной научной библиотеке. Представил экспозицию на церемонии её открытия директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Завершили встречу показом фильма Вячеслава Орехова о ещё одном литераторе — псковиче Валентине Курбатове.