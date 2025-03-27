Котёл, который помещается в маленькую коробку, представят на выставке промышленности в Псковской области

17:14, 27 марта 2025, ПАИ

Котёл, который помещается в маленькую коробку, представят на выездной стажировке Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал директор Псковского котельного завода Александр Давыдов в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставил заместитель директора предприятия Александр Давыдов



Фото: предоставил заместитель директора предприятия Александр Давыдов



Мероприятие проходит для представителей органов исполнительной власти, региональных институтов развития и промышленных предприятий СЗФО. Псковский котельный завод стал одним из участников.

«Мы воссоздали модель котла, чтобы представить гостям его основные особенности. Он имеет простые конструкцию и ремонтопригодность. Котлы до определённой мощности изготавливаются единым блоком», – поделился подробностями собеседник ПАИ. Александр Давыдов отметил, что тепловая изоляция котла идёт в облегчённом исполнении и состоит из минеральной ваты, покрытой чёрным композитным алюминиевым листом.

Предприятие активно участвует в выставочной деятельности. В последний раз завод представлял свою экспозицию на выставке в Ташкенте.

Участники активно готовятся к предстоящему мероприятию и уже строят планы. «С некоторыми потенциальными партнёрами, визит которых ожидается в рамках выставки, мы обсуждаем реальные контракты на изготовление продукции», – заключил Александр Давыдов.

Добавим, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Отметим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.