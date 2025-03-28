Зуботехнический стол и кровать покажут на выставке промышленности в Пскове

14:13, 28 марта 2025, ПАИ

Зуботехнический стол, медицинскую кровать и кушетку представят на выездной стажировке Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказала директор компании «АБ Мед» по производству медицинской мебели Анна Киселёва в беседе с корреспондентом ПАИ.

Эта медицинская продукция уже не в первый раз представляется на выставке. «Мы давно участвуем в самых популярных выставках по всей России», – подчеркнула директор компании.

Компания также рассматривает мероприятие как возможность познакомиться с новыми тенденциями по развитию рынка Северо-Запада. «Ожидаем, что узнаем о необходимости внедрения каких-то новых продуктов, которые мы тоже можем выпускать», – отметила собеседница ПАИ. Компания старается идти в ногу со временем и потребностями заказчиков, поэтому участие в выставке – это возможность быть в курсе последних новостей, касающихся возможностей экономического развития региона, добавила Анна Киселёва.

Островский производитель является одним из лидеров в своей отрасли и более 20 лет выпускает медицинскую продукцию. Завод использует современное оборудование и постоянно совершенствует технологический процесс.

Добавим, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Напомним, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.