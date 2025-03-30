Псковский производитель автозапчастей для «Лады» станет участником выставки промышленности

13:37, 30 марта 2025, ПАИ

Псковский завод «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова» станет участником выставки промышленности в рамках выездной стажировки Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал начальник отдела маркетинга ПАО «АВАР» Дмитрий Растопчин.

На предстоящей выставке производитель покажет публике ряд комплектующих, которые применяются в производстве отечественных автомобилей, в том числе «Лады Ларгус» и «Лады Весты». «Это и выключатели, и переключатели, и блоки управления, и предохранители, и реле», – перечислил собеседник ПАИ.

«Для завода «АВАР» участие в выставочном мероприятии – отличная возможность для налаживания коммуникации», – отметил Дмитрий Растопчин. Встреча с коллегами и знакомство с их экспозициями позволят заводу определить перспективные направления развития бизнеса, а также наладить коммуникацию с другими предприятиями, добавил он.

На сегодняшний день предприятие занимается поставкой современного оборудования для автомобильной промышленности и выпускает более 500 изделий автотракторного электрооборудования. Продукция «АВАР» востребована среди крупных автосборочных заводов не только в России, но и в Белоруссии и в Казахстане.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Отметим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».