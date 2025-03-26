Шесть россиян погибло при крушении батискафа в Египте

18:23, 27 марта 2025, ПАИ

Шесть жителей России, по предварительным данным, погибло при крушении батискафа у берегов Хургады (Египет), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора провинции Красное Море Амра Ханафи.

Авария произошла 27 марта около 10:00. Батискаф вёз туристов на подводную экскурсию. Он утонул в одном километре от берега. Причины катастрофы пока неизвестны.

Помимо жителей России, на борту судна находились пять египтян – членов экипажа, а также граждане Швеции, Норвегии и Индии. Большую часть людей спасли и доставили в больницу.