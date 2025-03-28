Началась 34-я сессия Псковской гордумы

10:06, 28 марта 2025, ПАИ

Очередная, 34-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В проект повестки включили 25 вопросов. Присутствует 23 из 25 депутатов.

В частности, депутаты заслушают отчёт начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции по итогам 2024 года.

Также они рассмотрят вопросы о внесении изменений в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, внесении изменений и дополнений в положение «О присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова», об утверждении плана благоустройства и озеленения Пскова.

Помимо этого, депутаты рассмотрят вопросы об установке мемориальной доски Герою России, заместителю командира 177-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа, гвардии майору Павлу Горбоконенко, а также об установке двух памятников – князю Довмонту и княгине Ольге.