Псковским работодателям необходимо подтвердить ОВЭД до 15 апреля

19:33, 28 марта 2025, ПАИ

Подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД) работодатели Псковской области должны до 15 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

С начала года 2 080 страхователей региона уже подтвердили ОВЭД, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объёме выпущенной продукции или оказанных работодателем услуг. Этот вид деятельности определяется страхователем самостоятельно и носит заявительный характер. Подтверждение необходимо для установления страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Страхователи, которые не выполнят это требование, будут обязаны выплачивать максимальный страховой тариф, соответствующий виду деятельности с наивысшим классом профессионального риска из тех, что они указали в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Этот тариф определяет процент (от 0,2 до 8,5 %) от заработной платы работников, который работодатель будет перечислять в Социальный фонд в качестве страхового взноса.

Напомним, подтвердить ОВЭД должны все организации, зарегистрированные в 2024 году и ранее (кроме индивидуальных предпринимателей). Организациям, зарегистрированным в 2025 году, подтверждать ОВЭД не надо.

Документы можно представить в электронной форме через портал «Госуслуги», личный кабинет страхователя на сайте СФР, шлюз спецоператоров (СБИС, «Контур», «Астрал»), сведения на бумажном носителе – в клиентскую службу СФР, МФЦ или почтой.