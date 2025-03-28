Управленцы Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

17:58, 28 марта 2025, ПАИ

Управленцы Псковской области могут подать заявку на Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Участники должны иметь опыт работы в государственной или коммерческой организации на руководящих позициях. Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли. При этом проекты победителей станут частью стратегии развития строительной сферы.

Конкурс пройдёт в четыре этапа. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Лидеры строительной отрасли».

С 15 мая по 15 июня участники пройдут онлайн-тестирование. В дистанционном полуфинале с 20 июня по 15 июля для участников конкурса подготовят образовательные программы. Очный финал состоится в Ярославле. Он пройдёт в преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа.

Напомним, что конкурс проводится с 2021 года. В 2024 году по итогу первого отборочного этапа зарегистрировалось более 18 тысяч человек.