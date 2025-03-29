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Происшествия

Глава СК поручил провести проверку после обращения беременной девушки из Псковской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в информационном центре СКР.

С 2016 года сирота из Псковской области состоит в специализированной очереди за предоставлением жилья. Однако, несмотря на вынесенное в её пользу в прошлом году судебное решение, жильё ей так и не предоставили. Беременная девушка воспитывает двух несовершеннолетних детей и вынуждена за свой счёт арендовать квартиру, что для неё финансово трудно.

В итоге девушка обратилась к председателю СК России через его приёмную в соцсети «ВКонтакте».

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову провести проверку, а затем доложить о её результатах.

Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены под контроль в центральном аппарате ведомства.

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