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Общество

«Школа сахарного диабета» открылась в Печорах

В Печорской центральной районной больнице заработала «Школа сахарного диабета», пишет газета «Печорская правда».

«Школа сахарного диабета» открылась в Печорах. Фото: газета «Печорская правда»

Занятия ведет врач-эндокринолог Екатерина Крячко.

«Здесь мы будем учить пациентов правилам питания, расскажем о формах диабета и осложнениях, научим правильно контролировать сахар крови и многому другому. Главная цель — помочь пациентам «дружить» с их заболеванием и продолжать жить полноценной жизнью. Руководство больницы полностью поддержало идею открытия такой школы, кабинет оснащен всем необходимым», - рассказала она.

Всех желающих ждут по понедельникам в 15:00 в кабинете 206 Печорской поликлиники.

Занятия проводятся на бесплатной основе. Предварительная запись не требуется.

Отметим, «Школы сахарного диабета» организованы и оснащены благодаря федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом».

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