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Общество

Врач выделила продукт с антивозрастными свойствами

Горох имеет антивозрастные свойства благодаря высокому содержанию клетчатки и белка, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской Области Людмила Сухорукова.

Он обладает антивозрастными свойствами, укрепляет иммунитет и повышает энергию благодаря антиоксидантам, отметила врач.

Тем не менее, Людмила Сухорукова посоветовала не употреблять его более двух-трех раз в неделю, поскольку из-за медленного усвоения он создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Если человек любит гороховый суп, то стоит стараться варить его без копченостей, попробовать готовить на легком курином бульоне и вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый, заключила собеседница.

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