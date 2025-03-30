Врач выделила продукт с антивозрастными свойствами

19:52, 30 марта 2025, ПАИ

Горох имеет антивозрастные свойства благодаря высокому содержанию клетчатки и белка, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской Области Людмила Сухорукова.

Он обладает антивозрастными свойствами, укрепляет иммунитет и повышает энергию благодаря антиоксидантам, отметила врач.

Тем не менее, Людмила Сухорукова посоветовала не употреблять его более двух-трех раз в неделю, поскольку из-за медленного усвоения он создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Если человек любит гороховый суп, то стоит стараться варить его без копченостей, попробовать готовить на легком курином бульоне и вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый, заключила собеседница.