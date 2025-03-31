Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

11:25, 31 марта 2025, ПАИ

Шесть возгораний ликвидировали пожарные в Псковской области за прошедшие выходные, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

29 марта утром произошло возгорание моторного отсека локомотива в Стругокрасненском районе. Предположительной причиной пожара стала неисправность топливной системы.

В 15:08 поступило сообщение о возгорании в строительном вагончике на улице Садовой в Дедовичах. Огонь повредил пол и стену. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В 22:50 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в переулке Зенкова в деревне Неклочь Псковского района. Две комнаты выгорели по всей площади. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Кроме того, 30 марта утром произошёл пожар на улице Николая Васильева в Пскове. Изнутри выгорела бытовая постройка. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В 13:10 поступило сообщение о возгорании кровли неэксплуатируемого строения в деревне Прибуж Гдовского района. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В 21:16 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице 25 Октября в Острове. В «Фольксвагене Пассате» 1992 года выпуска выгорело подкапотное пространство и салон. Возможной причиной пожара стала неисправность топливной системы.