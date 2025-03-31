Саженцы елей привезут на выставку промышленности в Пскове

14:33, 31 марта 2025, ПАИ

Сеянцы и саженцы ели представят на выездной стажировке Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал руководитель ЛПК Shelon Василий Калиниченко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Наш лесопромышленный комплекс презентует посетителям не только сеянцы и саженцы ели из лесопитомника «Экополис», но и экологичные материалы лесозавода «Судома» для строительной и мебельной индустрий. Всю продукцию мы производим в Дедовичском районе на высокотехнологичном оборудовании и реализуем по всей России и за границей», – отметил Василий Калиниченко.

Лесозавод выпускает экологически чистые строительные материалы из древесины со сроком службы до 100 лет, а также это единственное предприятие в России и одно из немногих в Европе, использующее технологию термообработки древесины.

Добавим, что лесной питомник «Экополис» – частный проект тепличного комплекса, где выращивают сеянцы ели и сосны. Ежегодно питомник может выращивать до пяти миллионов растений.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

В первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация нацпроектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».