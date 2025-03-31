Активнее всего псковичи обращаются в Роспотребнадзор за защитой прав в сфере онлайн-торговли

15:48, 31 марта 2025, ПАИ

189 человек обратились на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Также зарегистрировано 38 письменных обращений, ещё 96 человек получили очные консультации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном псковичи интересовались, как можно защитить свои права в сфере онлайн-торговли, услуг ЖКХ, связи и бытовых услуг.

По результатам обработанных обращений подготовлено три проекта исковых заявлений и 46 проектов претензий.

По одному обращению принято решение силами управления подать иск в защиту прав потребителя.