В чём смысл выездной стажировки Минпромторга России, объяснила Екатерина Ершова

16:44, 31 марта 2025, ПАИ

Какие цели преследует проведение выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» для представителей органов исполнительной власти, региональных институтов развития и промышленных предприятий СЗФО, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля, объяснила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 марта.

«Ключевая цель всего мероприятия – обучение, обмен опытом и компетенциями, которые имеют место быть на разных уровнях: и муниципальном, и региональном, и федеральном, непосредственно в частном секторе экономики», – объяснила гостья студии. Она добавила, что выездная стажировка посвящена реализации восьми новых национальных проектов, целью которых является в том числе импортозамещение.

Минпромторг РФ проводит такую практику ежегодно. «В этом году мы имеем честь представлять Северо-Западный федеральный округ, поэтому практика проходит именно у нас в городе. Регистрацию прошли уже более 400 участников. К нам также приедут делегации из субъектов РФ, сформированные из представителей органов исполнительной власти. Важно отметить, что нас посетят сами представители бизнеса», – заключила Екатерина Ершова.

В первый день выездной стажировки участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация нацпроектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».