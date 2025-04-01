Способ сдержать спекулятивный рост цен на продукты предложили региональные депутаты

10:32, 01 апреля 2025, ПАИ

Указывать на ценниках в магазинах размер торговой надбавки на социально значимые продукты питания предложили законодатели Санкт-Петербурга. Обсуждение проекта федерального закона состоялось на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Нарьян-Маре. Псковскую область на двухдневной рабочей встрече парламентариев представляет председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Законодательная инициатива стала ответом депутатов на рост цен, вызванный не объективными, а спекулятивными причинами. Обязанность продавцов указывать рядом с ценой на товар размер наценки призвана упредить случаи необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

«Концептуально представители всех регионов Северо-Запада поддержали эту идею, – прокомментировал инициативу Алексей Севастьянов. – Спекулятивный рост цен на продукты вызывает обоснованное недовольство граждан. Эта мера сделает ценообразование более понятным и прозрачным, а в случаях, когда торговая наценка действительно необоснованно высокая, позволит надзорным органам оперативно реагировать на недопустимую ситуацию».

Члены постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам поддержали законопроект коллег из Санкт-Петербурга, отметив необходимость дополнительного совершенствования федерального законодательства в сфере государственного регулирования торговой деятельности.

В общей сложности на заседании в Нарьян-Маре депутаты рассмотрели 14 вопросов. Среди поддержанных представителями всех регионов СЗФО законопроектов Алексей Севастьянов также выделил инициативу вологодских депутатов, касающуюся поддержки ветеранов СВО. Речь идёт о назначении пособия по безработице вернувшимся домой участникам специальной военной операции. Для этой категории граждан в период подбора ими подходящей работы с учётом возможной медицинской и психологической реабилитации предлагается установить максимальный размер пособия по безработице до момента трудоустройства, но не более 12 месяцев.