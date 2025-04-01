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Общество

От -3 до +18 градусов: чего ждать жителям Псковской области от погоды в апреле

В наступившем апреле среднемесячная температура воздуха по Псковской области составит +5,1…+6,6 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне 34-44 мм. Таким образом, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5-1 градус выше климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 90-140% от климатической нормы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

В первой декаде апреля днём будут преобладать температуры от +7 до +12 градусов. Ночью термометры покажут 0…+5 градусов, в отдельные ночи температура будет понижаться до -3 градусов.

Во второй и третьей декадах апреля преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +9…+14 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +15…+18. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах 0…+5 градусов, в отдельные ночи температура будет понижаться до -1…-3 градусов.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются выше нормы для весеннего периода. В псковских лесах в апреле ожидается II класс пожарной опасности.

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