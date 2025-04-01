Количество и нумерацию избирательных участков уточнили в Псковской области

17:26, 01 апреля 2025, ПАИ

Новую редакцию перечня избирательных участков и их границ для обеспечения наибольшего удобства для избирателей утвердили на заседании избирательной комиссии Псковской области во вторник, 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В настоящее время в Псковской области действует 568 избирательных участков.

Напомним, что принятые постановления размещают на официальном сайте pskov.izbirkom.ru в разделе «Документы».