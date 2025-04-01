Количество и нумерацию избирательных участков уточнили в Псковской области
Новую редакцию перечня избирательных участков и их границ для обеспечения наибольшего удобства для избирателей утвердили на заседании избирательной комиссии Псковской области во вторник, 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.
В настоящее время в Псковской области действует 568 избирательных участков.
Напомним, что принятые постановления размещают на официальном сайте pskov.izbirkom.ru в разделе «Документы».
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