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Политика

Количество и нумерацию избирательных участков уточнили в Псковской области

Новую редакцию перечня избирательных участков и их границ для обеспечения наибольшего удобства для избирателей утвердили на заседании избирательной комиссии Псковской области во вторник, 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

В настоящее время в Псковской области действует 568 избирательных участков.

Напомним, что принятые постановления размещают на официальном сайте pskov.izbirkom.ru в разделе «Документы».

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