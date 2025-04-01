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Общество

Итоги конкурса «Молодые предприниматели села» подвели в Псковской области

Итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села» подвели в Псковской области, пишет официальный Telegram-канал региона.

  • В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В рамках конкурса студенты специального профессионального и высшего образования представили жюри собственные проекты по фермерству и сельскому туризму.

Так, среди студентов СПО первое место заняла команда «Защита плюс» из Псковского агротехнического колледжа (Себежский филиал) с бизнес-планом «3Д-Сервис», а второе – команда «Электрик» Великолукской ГСХА, которая представила бизнес-план по оказанию электромонтажных услуг в посёлках Псковской области. Победителем среди студентов высшего образования стала команда «Рост–Центр».

Теперь победители отправятся в Москву для защиты своих проектов на финале конкурса.

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