Детскую площадку обновили возле КДЦ в Локне

19:23, 01 апреля 2025, ПАИ

Новые игровые формы появились на детской площадке возле Локнянского культурно-досугового центра, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Элементы для детской площадки купили на грантовые средства, которые привлекли в округ благодаря активному голосованию локнянцев за объекты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году, отметил глава муниципалитета.

Иван Белугин поблагодарил всех, кто активно участвовал в голосовании, и попросил локнянцев и гостей округа относиться к новому оборудованию бережно, чтобы оно долго радовало детей.