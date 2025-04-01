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Общество

Детскую площадку обновили возле КДЦ в Локне

Новые игровые формы появились на детской площадке возле Локнянского культурно-досугового центра, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Ивана Белугина

Элементы для детской площадки купили на грантовые средства, которые привлекли в округ благодаря активному голосованию локнянцев за объекты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году, отметил глава муниципалитета.

Иван Белугин поблагодарил всех, кто активно участвовал в голосовании, и попросил локнянцев и гостей округа относиться к новому оборудованию бережно, чтобы оно долго радовало детей.

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