Ирина Иванова: При отборе участников программы «Герои земли Псковской» субъективный фактор полностью отсутствует

20:18, 01 апреля 2025, ПАИ

Как проходит отбор участников программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Участники проходят тестирование, а мы параллельно проводим анализ анкет. Эксперты прошли обучение. Каждая анкета оценивается определённым образом: есть балльная система. К 1 мая мы должны получить список тех, кто будет допущен на этап собеседования. Кто-то не пройдёт, не захочет, передумает, но с учётом того, что нет неправильных ответов, не пройти тестирование нельзя. Если ты начал проходить, то ты его уже прошёл», – объяснила она.

При отборе кандидатур для участия в программе учитывается совокупность факторов – оценка анкет, анкетирование и собеседование. «Возможно, кто-то на этапе собеседования скажет, что не хочет дальше проходить программу, кто-то, может, наоборот, загорится. Понятно, что есть исключения. Но если человек уже принял решение участвовать в программе, то он прекрасно понимает, о чём идёт речь и что его ждёт в дальнейшем», – подчеркнула спикер.

При этом во время отбора анкет субъективный фактор отсутствует, эксперты не видят никаких персональных данных. «Перед ними только ID участника, у них закрытые личные кабинеты, не видны никакие данные, которые могли бы тем или иным образом идентифицировать человека», – пояснила Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.