Ирина Иванова: При отборе участников программы «Герои земли Псковской» субъективный фактор полностью отсутствует
Как проходит отбор участников программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Участники проходят тестирование, а мы параллельно проводим анализ анкет. Эксперты прошли обучение. Каждая анкета оценивается определённым образом: есть балльная система. К 1 мая мы должны получить список тех, кто будет допущен на этап собеседования. Кто-то не пройдёт, не захочет, передумает, но с учётом того, что нет неправильных ответов, не пройти тестирование нельзя. Если ты начал проходить, то ты его уже прошёл», – объяснила она.
При отборе кандидатур для участия в программе учитывается совокупность факторов – оценка анкет, анкетирование и собеседование. «Возможно, кто-то на этапе собеседования скажет, что не хочет дальше проходить программу, кто-то, может, наоборот, загорится. Понятно, что есть исключения. Но если человек уже принял решение участвовать в программе, то он прекрасно понимает, о чём идёт речь и что его ждёт в дальнейшем», – подчеркнула спикер.
При этом во время отбора анкет субъективный фактор отсутствует, эксперты не видят никаких персональных данных. «Перед ними только ID участника, у них закрытые личные кабинеты, не видны никакие данные, которые могли бы тем или иным образом идентифицировать человека», – пояснила Ирина Иванова.
Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.
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Ирина Иванова: При отборе участников программы «Герои земли Псковской» субъективный фактор полностью отсутствует