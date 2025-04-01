Секретарь общественного совета «Героев земли Псковской» Ирина Иванова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Директор Корпоративной академии Правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова стала гостьей «Оглавления» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное:
- для участия в программе «Герои земли Псковской» подано более 300 заявок;
- 40 % поданных заявок – от действующих участников СВО;
- около десятка заявок подано женщинами;
- 33 заявителя программы – награждённые одним и более орденами Мужества;
- круг наставников в настоящее время не определён. Он будет сформирован исходя из интересов и образовательных предпочтений участников программы;
- к каждому заявителю в программе «Герои земли Псковской» находят персональный подход;
- с 1 мая начнётся этап очных собеседований с заявителями программы;
- при отборе участников программы «Герои земли Псковской» субъективный фактор полностью отсутствует;
- к 1 июля станет известен список участников программы «Герои земли Псковской»;
- среди заявителей есть люди с уникальными биографиями. Даже наставникам будет полезно получить от них важный жизненный опыт;
- Корпоративная академия Правительства Псковской области занимается в том числе и собеседованиями с желающими поступить на гражданскую государственную службу;
- образовательный план Корпоративной академии расписан до конца 2025 года. В ближайших планах, в частности, занятия по грамотному составлению административных протоколов для муниципальных служащих, занятия для помощников мировых судей, включая развитие стрессоустойчивости, образовательный модуль развития грамотной речи;
- Корпортативная академия ведёт работу по получению нескольких образовательных лицензий.
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Секретарь общественного совета «Героев земли Псковской» Ирина Иванова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
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