Как проходит тестирование потенциальных участников программы «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
Как проходит тестирование потенциальных участников программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Ссылка на тестирование с сегодняшнего дня доступна в личном кабинете каждого заявителя программы. «Тестирование занимает буквально 20 минут. Вопросы достаточно простые, банк вопросов огромный. Они направлены на выявление тех или иных компетенцией. Почему тестирование проходит в такой короткий промежуток (три дня) – потому что если мы будем проводить его месяц, то эти вопросы просто разлетятся по интернету», – пояснила она.
При этом методика проведения именно трёхдневного тестирования также применялась в федеральной кадровой программе «Время героев».
«В каждом регионе свой период. Но мы решили, что сразу с 1 апреля выберем: пройдут тестирование – сразу будет видно. С теми, кто находится за пределами действия интернета, будем решать вопрос, в какое время будут проходить и как», – отметила Ирина Иванова.
Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.
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