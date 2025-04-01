Как проходит тестирование потенциальных участников программы «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова

18:06, 01 апреля 2025, ПАИ

Как проходит тестирование потенциальных участников программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ссылка на тестирование с сегодняшнего дня доступна в личном кабинете каждого заявителя программы. «Тестирование занимает буквально 20 минут. Вопросы достаточно простые, банк вопросов огромный. Они направлены на выявление тех или иных компетенцией. Почему тестирование проходит в такой короткий промежуток (три дня) – потому что если мы будем проводить его месяц, то эти вопросы просто разлетятся по интернету», – пояснила она.

При этом методика проведения именно трёхдневного тестирования также применялась в федеральной кадровой программе «Время героев».

«В каждом регионе свой период. Но мы решили, что сразу с 1 апреля выберем: пройдут тестирование – сразу будет видно. С теми, кто находится за пределами действия интернета, будем решать вопрос, в какое время будут проходить и как», – отметила Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.