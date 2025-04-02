«Последний император» Емельяненко стал кандидатом наук

14:29, 02 апреля 2025, ПАИ

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко стал кандидатом педагогических наук, получив диплом. Об этом спортсмен сообщил в своём Telegram-канале.

Вручение диплома прошло 31 марта на заседании учёного совета Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Спортсмен выразил глубокую благодарность ректору Евгении Карловской и руководству вуза за предоставленную возможность «пройти сложный научный путь» в стенах родного университета.

На счету 48-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в ММА.

Напомним, что боец Фёдор Емельяненко получил прозвище «Последний император», так как стал последним победителем крупного турнира промоушена Rings в абсолютной весовой категории.