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Спорт

«Последний император» Емельяненко стал кандидатом наук

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко стал кандидатом педагогических наук, получив диплом. Об этом спортсмен сообщил в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Фёдора Емельяненко

Вручение диплома прошло 31 марта на заседании учёного совета Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Спортсмен выразил глубокую благодарность ректору Евгении Карловской и руководству вуза за предоставленную возможность «пройти сложный научный путь» в стенах родного университета.

На счету 48-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в ММА.

Напомним, что боец Фёдор Емельяненко получил прозвище «Последний император», так как стал последним победителем крупного турнира промоушена Rings в абсолютной весовой категории.

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